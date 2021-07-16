Владивосток, 16 июля, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Приморье получит 45 млн рублей федеральных средств на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщили 16 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Отмечается, что эпидобстановка по-прежнему остаётся серьёзной — количество заражённых коронавирусом растёт, а также растет число летальных случаев. Накануне скончались семь пациентов.

«Сейчас поставка лекарств — на стадии оформления документов. В полной мере эта поставка не закроет потребности амбулаторного этапа, но позволит начать выдавать противовирусную, антибактериальную терапию тем категориям граждан, которые с пневмониями остаются на лечении дома. Врачи поликлиник и амбулаторных центров будут выдавать препараты бесплатно», — сказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Камчатки Яна Господарик предложила ввести режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается.