Якутск, 16 июля, 2021, 05:48 — ИА Регнум. В Якутии в предстоящем учебном году за парты сядут 15 тыс. первоклассников, из них семь тыс. в Якутске.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

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«Мы должны строить новые школы, мы подписали соглашение с госкорпорацией «ВПРФ», которая будет реализовывать огромный проект со школами по всей стране. Первые три проекта уже прошли конкурс — это школы в Пригородном, в Хатассах и пристрой к школе №5.

За несколько лет будет создано более 10 тыс. новых учебных мест, и проблема с переполненностью школ будет решена. В этом году в районах вводится в работу восемь школ. И в будущем будем строить в год по восемь», — цитирует yakutia-daily.ru главу республики Айсена Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в Хабаровске за парты сядут более 7,5 тыс. первоклассников.