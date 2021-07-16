Бейрут, , 05:17 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири, назначенный осенью 2020 года, подал в отставку, не получив согласия президента Мишеля Ауна на формирование правительства в предложенном составе. Об этом 15 июля сообщил телеканал Al Manar.

Премьер-министр Ливана Саад Харири U.S. Department of State

«Я провел консультации по вопросу формирования правительства. В разговоре президент внес коррективы в состав правительства, которые я посчитал весьма существенными <…> Я спросил президента, нужно ли ему дополнительное время для обсуждения вопроса, однако он ответил, что, по всей видимости, мы не договоримся. Потому я отказался от формирования правительства», — сказал Харири.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Ливана рассматривал формирование правительства как единственный способ положить конец политической тупиковой ситуации в стране. Он предложил на рассмотрение президента 24 кандидатуры, которые отвечали условиям, выдвинутым Францией и Международным валютным фондом (состав, при котором какая-либо из политических сторон не получит блокирующей трети голосов).

Пресс-служба президента Ауна после его встречи с Харири сообщила, что глава правительства «отверг любые изменения, касающиеся кандидатур и министерских портфелей». Для обсуждения сложившейся ситуации президент Ливана в ближайшие дни планирует провести парламентские консультации.

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