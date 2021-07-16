Приштина, Сербия, 16 июля, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Депутаты из рядов правящей партии Косово, Движение за самоопределение, Фиторе Пацолли и Милязим Салиай 15 июля предупредили, что в ближайшее время Косово законодательно запретит покупку энергетических напитков несовершеннолетними.

Энергетик

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пацолли выступает за ограничение потребления энергетиков несовершеннолетними еще с 2019 года. По ее словам, потребление детьми в возрасте от 7 до 13 лет литровых объемов энергетика вызывает обеспокоенность.

Предполагается, что запрет будет наложен на рекламу энергетиков в образовательных учреждениях, продажу энергетиков без документов, подтверждающих возраст и на передачу несовершеннолетним энергетиков взрослыми.

Энергетики опасны для печени, провоцируют развитие диабета, а также увеличивают нагрузку на сердце.