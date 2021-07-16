Сеул, 16 июля, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1536 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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По его данным, 1476 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает, что заболеваемость снизилась незначительно по сравнению с предыдущими днями. Однако эксперты не исключают дальнейшего увеличения числа заболевших из-за начала сезона летних отпусков. Отмечается, что уже на протяжении десяти дней подряд в республике выявляют свыше тысячи зараженных коронавирусом ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 175 046. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея умер 2051 человек с COVID-19.