Хабаровск, 16 июля, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В селе Вознесенское в реке Амур в районе песчаной насыпи 15 июля утонула 12-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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На утро 16 июля спасателям так и не удалось обнаружить тело ребёнка.

Городская прокуратура проводит проверку. Подробности трагедии пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в реке Апука Олюторского района 15 июля утонули двое мальчиков 11 и 12 лет.