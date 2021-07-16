Скопье, 16 июля 2021, 05:04 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии от партии «Левица» Димитар Апасиев 15 июля потребовал от спикера парламента, этнического албанца Талята Джафери, чтобы ему не раздавали материалы на двух языках, македонском албанском, и пригрозил вернуть материалы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал использование этих материалов нарушением конституции и парламентского регламента.
В ответ Джафери упрекнул депутата в отсталости.
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