Хабаровск, 16 июля, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим от наводнения после дождя жителям Верхнебуреинского района, где уже введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 16 июля.

27.mchs.gov.ru Паводок в Хабаровском крае

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«Мы поможем всем жителям Верхнебуреинского района. Сейчас самое главное — обезопасить людей. Подсчитывать ущерб и искать источники, чтобы компенсировать его, будем позже. Ставлю задачу всем ответственным службам в самые короткие сроки обеспечить восстановление размытых дорог, ремонт и строительство мостов», — заверил Дегтярёв.

За два дня в районе выпало до 170 мм осадков — более 80% месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. Подъем уровня воды продолжается. По данным метеостанции у села Усть-Нимана ранним утром 16 июля уровень воды в реке Бурее достиг 1014 м, неблагоприятным уровнем считается 850 сантиметров, опасный начинается с 1100 см.

«Пострадали у нас два поселка. Сейчас под воду начинает уходить поселок Ургал-1, старожилы не помнят такого подъема воды. Там живут 70 человек, 35 из них (в т.ч. 12 детей) выбрались самостоятельно. 12 домов и 30 придомовых территорий находятся в воде. Ситуация меняется ежечасно. Что касается поселка Усть-Ургала — ожидаем приток воды примерно к 11 часам утра. Сейчас практически весь населенный пункт окружен водой. Там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств. Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек. Накануне оттуда эвакуированы 35 детей и 18 взрослых, в поселке остались ещё 93 человека (включая четырех детей). Эвакуацию продолжаем», — рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Серьезной проблемой является то, что рано утром, несмотря на принятые защитные меры, смыло мост через реку Ургал. Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1200 человек. В этих населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет.

В оперативно созданном пункте временного размещения, организованном в новом Ургале, находятся 35 человек. Всего администрацией района создан резерв для размещения около 400 человек.

В зону паводка направлены пожарные 5-го отряда противопожарной службы Хабаровского края и группа спасателей аварийно-спасательной службы края. Кроме того, к вылету готова группа сотрудников регионального комитета по гражданской защите. Как только позволят метеоусловия, вертолетом в муниципалитет доставят 24 тепловые пушки и восемь мотопомп из краевого резерва.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие на севере Хабаровского края сильные ливни привели к наводнению в Верхнебуреинском районе.