Любляна, , 04:36 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор 15 июля заявил о необходимости достижения компромисса между Северной Македонией и Болгарией к октябрю, когда состоится заседание Европейского совета под председательством Словении.

Болгария Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пахор уделил особое внимание нахождению компромиссного решения, приемлемого для обеих сторон. По словам президента, достижение компромисса возрастит доверие к Европейскому союзу, пообещавшему Северной Македонии начать переговоры о вступлении еще в 2018 году, после решения проблем в отношениях с Грецией.

Напомним, в настоящее время Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, пользуясь правом вето.

Отдельно политик отметил, что замедление процесса расширения может подстегнуть желание других игроков занять место Евросоюза в юго-восточной Европе.

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