Оттава, 16 июля, 2021, 04:24 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек получили травмы и ранения в результате торнадо, который обрушился на город Барри в провинции Онтарио на востоке Канады, 15 июля передает телеканал CTV со ссылкой на городские власти.

Цитата из хф Ураган над Ямайкой. Реж. Александр Маккендрик. 1965. Великобритания Ветер и дождь

Кроме того, ударом стихии были повреждены десятки жилых домов, перевернуты автомобили, повалены деревья, заборы, а также различные конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на юго-восток Чехии обрушилось торнадо, что привело к гибели пяти человек. Еще около 150 жителей республики пострадали.

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