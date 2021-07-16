Якутск, 16 июля, 2021, 04:07 — ИА Регнум. В Якутии за прошедшие сутки ликвидирован 41 пожар. В зоне задымления остаются 30 населенных пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в оперативном штабе республики.

Пожар

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Всего на тушении лесных пожаров задействованы 2103 человека и 268 единиц техники.

За сутки авиацией МЧС РФ выполнено 14 вылетов, произведено 44 слива, сброшено 348 тонн воды. Авиацией Вооруженных сил РФ выполнено шесть вылетов, произведено три слива 126 тонн воды.

В зону задымления попадает 30 населенных пунктов на территории Горного, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Кобяйского, Нюрбинского, Таттинского Хангаласского районов и Якутск.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16−18 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.