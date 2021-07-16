Берлин, 16 июля, 2021, 04:04 — ИА Регнум. По меньшей мере 165 тыс. человек лишились доступа к электричеству из-за наводнений, обрушившихся на запад Германии. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе немецкой энергетической компании E.on.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

В заявлении организации говорится, что из-за удара стихии оказались повреждены распределительные подстанции и линии электропередачи. Кроме того, ряд объектов были отключены намеренно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти немецкого округа Рейн-Эрфт (земля Северный Рейн — Вестфалия), находящегося на западе страны, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений.