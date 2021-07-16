Сербия, 16 июля, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Водопроводная компания Hidrodrini больше не будет работать в Дечанском муниципалитете. Об этом 15 июля заявил глава муниципалитета Башким Рамосай.

Водопровод

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рамосай заявил о необходимости найти коммунальную компанию с более высокими стандартами работы. Причиной отказа от услуг Hidrodrini стало массовое отравление в деревнях муниципалитета, которое связывают с потреблением воды.

Жертвами отравления стали уже как минимум 1392 человека — именно столько человек поступили в центр семейной медицины в Дечане с жалобой на отравление с 10 июля. В институте общественного здравоохранения обнаружили в воде несколько вредоносных бактерий.