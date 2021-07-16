Вашингтон, 16 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Вопрос отправки американских войск в Гаити не стоит в повестке Соединенных Штатов, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Идея отправки американских войск в Гаити не стоит на повестке», — заявил он.

Байден добавил, что пока США направили военнослужащих Корпуса морской пехоты для усиления охраны посольства в Порт-о-Пренсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Гаити направили запрос в США с просьбой отправить в республику американские войска для обеспечения безопасности. Позднее американский Госдеп подтвердил получения этого запроса. Аналогичную просьбу гаитянское правительство направляло и в ООН.