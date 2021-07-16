Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2021, 03:56 — ИА Регнум. На Камчатке в реке Апука Олюторского района 15 июля утонули двое мальчиков 11 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Утонула в бассейне

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Дети решили переплыть промоину между рекой и образовавшимся после паводка озером. Мальчиков течение унесло в заводь.

Тело одного ребёнка нашли. Поиски второго продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели доставили на берег восьмерых юных яхтсменов, которые находились на борту восьми швертботов, уносимых ветром в Финский залив в Петербурге.