Берлин, 16 июля, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в округе Рейн-Эрфт (земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии из-за наводнений, с которыми столкнулся регион. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе администрации территориального образования.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

В округе проживает около 470 тыс. человек. В сообщении отмечается, что существует угроза подтоплений вдоль реки Эрфт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц (Германия) Рогер Левенц заявил, что из-за наводнений в регионе эвакуировано несколько тысяч человек.