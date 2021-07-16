Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Камчатки Яна Господарик предложила ввести режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, сообщила она на заседании оперативного штаба 15 июля.

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«Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта. Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно. Поскольку это наиболее уязвимая часть населения, предлагаю ввести режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше», — предложила руководитель управления Роспотребнадзора Камчатки.

В сравнении с прошлой неделей на Камчатке стали на 78% больше болеть COVID-19 дети в возрасте от года до шести лет. Увеличивается заболеваемость и в возрастной группе от семи до 14 лет. Специалисты связывают это с каникулярным временем.

Больше носителей коронавируса выявили и среди населения от 30 до 49 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, командование Восточного военного округа направило на Камчатку для борьбы с COVID-19 пять врачей. О помощи в усилении больниц медработниками попросил губернатор края Владимир Солодов.