Тегеран, , 07:46 — REGNUM 15 июля посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что решение проблемы наркотиков является глобальной задачей и обязанностью всех государств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Гарибабади сделал эти замечания в связи с недавней гибелью трех иранских полицейских в борьбе с наркоторговцами.

Он написал в своём твиттере, что «европейские власти должны искать наркотики на своих собственных улицах, так как решение проблемы глобального кризиса с наркотиками требует принятия ответственности».

По данным правоохранительных сил Ирана, во время столкновения с вооруженными торговцами наркотиками в Канудже в южной провинции Керман, службами безопасности была ликвидирована вооруженная банда торговцев наркотиками, двое торговцев были убиты, один ранен и трое арестованы.