Тегеран, , 07:46 — REGNUM 15 июля в отдельных посланиях президенты Демократической Республики Конго и Мадагаскара поздравили избранного президента Ирана Эбрахима Раиси с победой на выборах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина поздравила Эбрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране в 2021 году. Рахоэлина также подчеркнула совместные усилия по укреплению двусторонних отношений в рамках взаимных интересов во имя благополучия народов двух стран.

Президент Конго Дени Сассу Нгессо также направил послание избранному президенту Исламской Республики, в котором поздравил его с победой на выборах от имени правительства и народа Конго.

Нгессо выразил надежду, что обе страны будут впредь сотрудничать для укрепления дружественных связей во время правления нового президента Ирана.