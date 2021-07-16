Киев, 16 июля, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Сорок украинских миротворцев направятся в Конго по указу президента Украины Владимира Зеленского. Текст документа 15 июля распространила пресс-служба главы государства.

(сс) Clement Bourse Конго

В нём говорится, что действия киевских властей осуществляются в соответствии с резолюциями Организации Объединённых Наций.

«Участие Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности», — говорится в указе.

Персонал в миротворческую миссию будет набираться из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (20 человек) и сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии (20 человек). Указ вступил в силу с 15 июля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские военнослужащие несут службу в Демократической республике Конго. В январе этого года там погиб офицер 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон».