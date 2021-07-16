Тегеран, , 08:09 — REGNUM 15 июля в присутствии президента Ирана Хасана Рухани посредством видеоконференции в стране были торжественно открыты национальные проекты министерства дорог и городского развития. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Данные проекты включают строительство 321 км дорог и автомагистралей, 16 портовых инфраструктурных объектов и ряд проектов по реконструкции в результате наводнений», — сообщил министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

Он отметил: «Обсуждая развитие транспортной инфраструктуры Ирана, мы могли бы построить около 11 000 километров дорог, автомагистралей и автострад при 11-м и 12-м правительствах».

«Примерно на 50% увеличилась пропускная способность автомагистралей страны, а протяженность автомобильных дорог страны увеличилась на 60%, при этом протяженность железных дорог увеличилась на 40%», — заявил министр.

Эслами также сообщил: «Мы подключили пять провинций к железнодорожной сети, а остальные три провинции получат такую возможность в ближайшее время».