Тегеран, 16 июля 2021, 08:09 — REGNUM 15 июля в присутствии президента Ирана Хасана Рухани посредством видеоконференции в стране были торжественно открыты национальные проекты министерства дорог и городского развития. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
«Данные проекты включают строительство 321 км дорог и автомагистралей, 16 портовых инфраструктурных объектов и ряд проектов по реконструкции в результате наводнений», — сообщил министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.
Он отметил: «Обсуждая развитие транспортной инфраструктуры Ирана, мы могли бы построить около 11 000 километров дорог, автомагистралей и автострад при 11-м и 12-м правительствах».
«Примерно на 50% увеличилась пропускная способность автомагистралей страны, а протяженность автомобильных дорог страны увеличилась на 60%, при этом протяженность железных дорог увеличилась на 40%», — заявил министр.
Эслами также сообщил: «Мы подключили пять провинций к железнодорожной сети, а остальные три провинции получат такую возможность в ближайшее время».