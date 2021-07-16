Вашингтон, 16 июля, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Четверо бойцов полицейского спецназа получили ранения в результате стрельбы в американском городе Левелленд (штат Техас), 15 июля сообщило городское управление полиции на своей странице в Facebook.

Tim McAteer Полицейский спецназ

Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Полицейские прибыли к дому, где предположительно «забаррикадировался человек». Другая информация не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на Аллее Славы в Голливуде полицейские застрелили мужчину, который разгуливал по улице с пистолетом в руках. Позже выяснилось, что оружие было не настоящим. При инциденте также пострадала прохожая.