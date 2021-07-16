Магадан, 16 июля, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 15 июля в Магадане на совещании обсудил вопросы развития энергетического и коммунального комплекса Колымы, перспективы развития минерально-сырьевой базы и эффективности использования лицензионных соглашений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Динамика развития Магаданской области впечатляет. Доходы бюджета Магаданской области увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для ходов Магаданской области имеет ввод Наталкинского месторождения, месторождения Павлик. По объёмам добычи золота территория на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране», — сказал Юрий Трутнев.

По итогам 2020 года рост ВРП по оценке составил 3,5%. Инвестиции в основной капитал сократились на 0,4%, но существенно, на 28,5%, растут по итогам первого квартала 2021 года. Индекс промышленного производства в 2020 году увеличился на 5,6%. В первые пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства увеличился на 0,1%.

Обсуждалось развитие энергетического и коммунального комплексов Колымы — в Магадане планируется масштабная модернизация коммунальных систем с учетом строительства новых комплексов жилой застройки (Гороховое поле).

В планах региональных властей провести комплексную застройку территории Горохового поля на берегу реки Магаданки.

«В Магадане впервые за долгие годы будет строиться жилищный комплекс на 100 тыс. кв. метров. Для нас этот объём значителен», — сообщил губернатор Сергей Носов.

Кроме того, обсуждалось исполнение условий лицензионных соглашений и меры по увеличению сырьевой базы и повышению эффективности её использования. По итогам 2020 года Магаданская область занимает одно из ведущих мест в освоении минеральных ресурсов на дальнем Востоке и первое место по объёмам добычи золота (49,1 тонны) и серебра (572,5 тонны).

В 2021 году Магаданская область планирует выйти на показатель по добычи золота в 50 тонн, по серебру 580 тонн.

За полгода добыто порядка 20 тонн золота, из которых 4,6 тонны россыпного. Разрабатываются порядка 20 рудных месторождений и 300 россыпных, поисково-оценочные работы за счет собственных средств недропользователей осуществляются на 335 перспективных площадях.

Также на совещании обсудили выполнение поручения президента РФ по изменению порядка распределения субвенций Фонда ОМС. Колыма входит в число пяти субъектов, у которых значение этого показателя превышает действующее ограничение (4,5 против 6,173). Проблема приобретает особое значение в период повышенной нагрузки на медицинские организации по всей стране в связи с коронавирусом.

Минздрав России совместно с Минфином России рассмотрел вопрос поэтапного увеличения предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов ДФО с 4,5 до 5,5 за счет средств федерального бюджета.

В проекте бюджета федерального ФОМС для Магаданской области объём субвенции увеличится в 2022 году на 586,5 млн рублей, в 2023 году — на 619,5 млн рублей, в 2024 году — на 654,2 млн рублей. Прирост субвенции по сравнению с действующей методикой составит 10%, к уровню 2021 года — 15%.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минприроды России совместно с правительством Магаданской области поручено представить предложения по увеличению финансирования на проведение мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых на территории Магаданской области в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Минфину совместно с Минздравом РФ и правительством Колымы поручено рассмотреть вопрос предоставления в 2021 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в объёме, компенсирующем действующее ограничение по предельному значению коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг.

Минздраву России совместно с Минфином России поручено представить предложения по исполнению поручения президента по отмене ограничения предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проверили состояние гидротехнических сооружений рыбного порта.