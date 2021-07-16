Тегеран, , 08:20 — REGNUM 15 апреля генеральный директор Департамента Западной Азии МИД Ирана Сейед Расул Мусави заявил, что страна выступает за урегулирование продолжающегося кризиса в Афганистане путем переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави сделал эти замечания на встрече с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой, отметив, что Иран поддерживает прекращение ситуации в стране и урегулирование кризиса путем диалога.

Он подчеркнул, что иранский народ и правительство поддерживают прекращение длительной войны в Афганистане.

Абдулла, со своей стороны, высоко оценил поддержку Ираном мирного процесса в Афганистане, назвав сотрудничество региональных государств в области мира и стабильности очень значимым в текущих условиях.

«Война не является решением», — сказал он, заявив, что ни одна сторона не может извлечь выгоду из продолжения конфликтов в стране. «Мы всегда призывали к мирному урегулированию разногласий и соблюдению обязательств, но мы никому не позволяем навязывать нам свою волю», — отметил Абдулла далее.