Тегеран, , 08:21 — REGNUM 15 июля министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад высоко оценил роль Исламской Республики Иран в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Микдад сделал это замечание на встрече с делегацией Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Резой Наджафи.

Он отметил, что сирийское руководство, правительство и народ ценят ключевую роль, которую Исламская Республика Иран сыграла в поддержке Сирии в политической, военной и экономической областях, а также в войне с терроризмом.

Говоря о глубоко укоренившихся стратегических отношениях между Ираном и Сирией, он подчеркнул, что Сирия очень довольна тем, что ее отношения с Исламской Республикой Иран находятся на высоком уровне.

Подчеркнув, что ирано-сирийские отношения являются глубокими и важными, Наджафи отметил, что Иран продолжает поддерживать справедливую позицию Сирии в различных международных организациях, особенно в борьбе с терроризмом, для восстановления безопасности и стабильности во всех районах страны.

На встрече стороны обсудили отношения между министерствами иностранных дел двух государств, а также усиление координации в различных областях, представляющих взаимный интерес.