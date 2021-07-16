Тегеран, , 08:43 — REGNUM 15 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил на церемонии открытия ряда национальных проектов, что рост производства никогда не прекращался, в частности во время экономической войны и глобальной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на 81-й еженедельной церемонии запуска национальных проектов, которая была посвящена развитию гражданской инфраструктуры, Рухани выразил удовлетворение тем, что администрация продолжает еженедельно открывать великие национальные проекты даже в последние дни своего срока.

Он отметил, что за восьмилетний срок полномочий текущей администрации протяженность автомобильных дорог в стране увеличилась с 12 000 км до 20 000 км, и еще 6000 км дорог находятся в процессе завершения.

В ходе церемонии были запущены четыре национальных проекта под руководством министерства дорог и урбанизации, а также министерства спорта и молодежи.