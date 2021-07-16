Тегеран, , 08:56 — REGNUM 15 июля посол Исламской Республики Иран в Пакистане передал свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Пакистана Мамнуна Хусейна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни написал у себя в Twitter: «Я выражаю свои искренние соболезнования в связи с печальной кончиной Мамнуна Хусейна, бывшего президента Исламской Республики Пакистан. Пусть Всевышний сохранит его душу в покое и дарует терпение семье, потерявшей близкого человека».

80-летний Хусейн скончался в Карачи в связи с тяжёлым заболеванием. Он родился 23 декабря 1940 года в городе Агра на индийском субконтиненте. После объявления Пакистаном независимости в 1947 году Мамнун Хусейн и его семья переехали в Карачи.

Мамнун Хусейн, член пакистанской мусульманской лиги Наваз, был избран 12-м президентом Пакистана в 2013 году и занимал этот пост до 2018 года.