Тегеран, , 08:56 — REGNUM 15 июля посол Ирана в Испании Хасан Кашкави посетил государственное информационное агентство EFE и встретился с новым президентом агентства Габриэлой Каньяс, обсудив расширение сотрудничества в области средств массовой информации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Указав на хорошие отношения между Ираном и Испанией в разные периоды истории и давние дружественные связи между Информационным агентством Исламской Республики Иран (IRNA) и Испанским агентством EFE, Кашкави подчеркнул роль средств массовой информации в освещении событий на международной арене и управлении общественным мнением.

Он высказал мнение, что западные СМИ в целом не готовы анализировать международные реалии и события. Посол подчеркнул необходимость пересмотра и обновления меморандума о взаимопонимании, подписанного между IRNA и EFE, для активизации сотрудничества и взаимодействия.

В свою очередь, Каньяс высоко оценила усилия по содействию созданию офиса EFE в Тегеране, выразив готовность обновить меморандум о взаимопонимании. Она также раскритиковала западных политиков и СМИ за игнорирование некоторых региональных событий, в том числе ситуации в Афганистане.