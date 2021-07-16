Тегеран, , 08:57 — REGNUM 15 июля министр разведки Ирана Махмуд Алави встретился со спикером парламента Ирака Мохаммедом аль-Халбуси и советником по национальной безопасности Касимом аль-Араджи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе переговоров спикер Ирака подчеркнул важность поддержания безопасности и стабильности в стране.

Алави, в свою очередь, передал свои соболезнования аль-Халбуси в связи с гибелью десятков иракцев в результате недавнего взрыва в иракской больнице. Он выразил готовность Ирана поддержать соседнюю страну во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили необходимость активизации двусторонних связей и продолжения всеобъемлющего сотрудничества между Тегераном и Багдадом.

Алави и аль-Араджи подчеркнули важность активизации сотрудничества между Ираном и Ираком в соответствии с интересами обеих стран. Стороны обсудили ситуацию в области безопасности, а также политическую ситуацию на региональном и международном уровнях.

Ранее Алави встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом.