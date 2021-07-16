Лос-Анджелес, США, 16 июля, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Мужчина, разгуливающий с пистолетом в руках по Аллее славы в Голливуде (американский город Лос-Анджелес), был застрелен полицейскими, 15 июля сообщило городское управление полиции на своей странице в Twitter.

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Сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову о вооруженном белом мужчине и открыли огонь, увидев его. Он получил ранения и был госпитализирован, а позже скончался от полученных ран.

После проверки оказалось, что оружие было не настоящим. В ходе стрельбы также пострадала одна из прохожих. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в одном из торговых центров американского города Балтимор произошла перестрелка. Ранения получили сам стрелявший и двое полицейских. Все пострадавшие были госпитализированы. Из-за ранений преступник скончался.