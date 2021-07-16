Симферополь, 16 июля, 2021, 03:28 — ИА Регнум. В арбитраж Севастополя поступил крупный финансовый иск межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Крыму и городе Севастополе. Ответчиком в иске на более чем 33 млн рублей выступает ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Минобороны РФ. Претензии судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Деньги

Исковое заявление поступило в суд 9 июля 2021 года. Сумма спора — 33 110 450,83 рубля.

Это не единственный иск управления к заводу. В тот же день поступили претензии на сумму 703 648 рублей.

Помимо этого, на 26 июля 2021 года назначено заседание по спору управления и завода «о понуждении заключить договор аренды земельного участка с кадастровым номером 91:04:001006:2227 общей площадью 861 кв. м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Красносельского, 5-А, в/г458». Третьими лицами в споре участвуют правительство Севастополя, Министерство обороны РФ и управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя.