Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Администрация США выпустит 16 июля новый информационный бюллетень, предупреждающий американские компании о рисках ведения бизнеса в Гонконге. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Ситуация в Гонконге ухудшается, и китайское правительство не выполняет взятых на себя обязательств по отношению к Гонконгу», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, в новых рекомендациях будут содержаться советы «относительно того, что может произойти в Гонконге».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Джо Байден продлил режим так называемой чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга до 14 июля 2022 года. Власти США обвиняют Китай в том, что он нарушил декларацию 1984 года, взяв под контроль внешнюю политику и оборону своей автономии.

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