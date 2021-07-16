Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Командование Восточного военного округа направило на Камчатку для борьбы с COVID-19 пять врачей. О помощи в усилении больниц медработниками попросил губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в краевом правительстве.

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Врачи общей практики будут работать в больницах №1 и 3 Петропавловска-Камчатского. Они будут вести приём пациентов и выезжать к больным COVID-19 на дом.

Военные медики пробудут на Камчатке до 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, более 17 тыс. петербуржцев стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса препаратом Центра им. Чумакова РАН «КовиВак», но в первую очередь этим препаратом привьют медицинских работников.