Москва, 16 июля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Единственный акционер АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» — АО «Корпорация «МСП», которое принадлежит государству, — принял решение о существенном уменьшении уставного капитала банка. Снижение с 24,24 млрд рублей на 13,525 млрд рублей произойдёт «путём уменьшения номинальной стоимости каждой обыкновенной акции», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Номинальную стоимость каждой акции уменьшат на 558 тыс. рублей без выплаты акционеру. Тем самым уставный капитал, сократившись на 13 525 920 000 рублей, составит 10 714 080 000 рублей.

На официальном сайте банка уточняется, что этот шаг — подготовка «к перезагрузке», а итоги аудита показали «значительные убытки».

Напомним, «МСП-Банк» был учрежден в июле 1999 года. Председатель правления — Дмитрий Голованов. В активе банка — небольшая доля в ООО «Инфрафонд РВК» (вложения в ценные бумаги). Основной владелец ООО — АО «Российская венчурная компания». В 2020 году банк выдал кредитов на сумму более 95 млрд рублей.