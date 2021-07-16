Берлин, 16 июля, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Несколько тысяч жителей федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе Германии были эвакуированы из-за наводнений, обрушившихся на указанный регион. Об этом 15 июля сообщило агентство DPA со ссылкой на главу регионального МВД Рогера Левенца.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

По словам чиновника, речь идет о «четырехзначном числе» эвакуированных. Левенц отметил, что указанная ситуация «буквально застала людей врасплох».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что последствия наводнения на западе страны можно будет оценить в полной мере лишь через нескольких дней.