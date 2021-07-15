Хабаровск, 16 июля, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Прошедшие на севере Хабаровского края сильные ливни привели к наводнению в Верхнебуреинском районе, сообщил 15 июля врио губернатора Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Irkobl.ru Наводнение

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«Сейчас собираю комиссию по ЧС. В Верхнебуреинском районе 14−15 июля выпало 60−130 мм осадков (80% месячной нормы). На реке Бурее у села Усть-Ниман 17 июля ожидается уровень воды 1000−1050 см (при уровне неблагоприятных явлений в 850 см). Пойма затоплена на глубину 3 метров. Под водой оказались дороги, посевы, поселок Усть-Ургал», — написал глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровский край надвигается мощный циклон — вслед за жарой придут сильные дожди и грозы.