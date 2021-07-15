Воронеж, 16 июля, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Восьмая типография, принадлежащая государству, выставлена на торги летом 2021 года. В этот раз речь идёт о приватизации одной из старейших издательско-полиграфических фирм Воронежа. Реализовать 100% акций АО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» планируют 5 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Торги

Ведущую свою историю с 1858 года компанию выставили на продажу со стартовой ценой 247,433 млн рублей. Пять лет назад пакет акций типографии уже пытались реализовать с торгов, назначив цену 276,7 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учреждено в декабре 2005 года, уставный капитал — 43,282 млн рублей. Управляющая организация — АО «Российские газеты». На предприятии трудятся около 100 человек. В активе акционерного обществ два имущественных комплекса, один из которых состоит из семи зданий на участках общей площадью 2,6 га, а второй — из двух помещений и участка общей площадью 4,8 га.

По итогам 2020 года чистая прибыль АО составила 1,136 млн рублей против убытка в 2019 году — 5,1 млн рублей.

Напомним, ранее было принято решение о приватизации семи типографий в разных регионах России, включая Новосибирскую, Челябинскую, Орловскую, Саратовскую области, Приморский, Пермский и Ставропольский края. В числе лотов — крупнейший полиграфический комплекс Дальнего Востока.