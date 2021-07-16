Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что Куба является «несостоявшимся государством» из-за протестов и недовольства граждан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Куба, к сожалению, является несостоявшимся государством и подавляет своих граждан», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, американские власти изучают возможность помочь кубинскому народу, однако опасаются, что правительство Кубы использует такую помощь в своих интересах.

«Например, (изучается — ред.) возможность отправлять денежные переводы на Кубу. Мы бы не стали этого делать сейчас, потому что весьма вероятно, что режим конфискует эти денежные переводы или большие их части», — сказал Байден.

Напомним, беспорядки на Кубе продолжаются с 11 июля 2021 года. Кубинские власти связывают их напрямую с вмешательством США.

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