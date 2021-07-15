Хабаровск, 16 июля, 2021, 02:50 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершается посевная кампания. Аграрии досевают поздние зерновые, в том числе гречиху — засеяно почти 600 га. Первый урожай планируют собрать уже в сентябре, сообщили 16 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха

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За последние годы посевные площади под гречку только увеличиваются: в 2018 году — 5 га, в 2019 г. — 348 га, в 2020 году — 526 га.

При благоприятных погодных условиях в 2021 году с каждого гектара планируется собрать не менее 20 центнеров зерна. В прошлом году валовый сбор составил 157 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает временно ограничить экспорт гречихи и лома чёрных металлов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).