Анадырь, 16 июля, 2021, 02:27 — ИА Регнум. На Чукотке в качестве «самозанятых» зарегистрировались 257 человек. Их суммарный доход составил более 47 млн рублей — показатель с начала года вырос почти в пять раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе правительства округа.

Kaluganews.com Самозанятые огородницы

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Самозанятые жители Чукотки оказали 14,5 тыс. услуг. Наибольшее количество чеков у лиц, задействованных в сфере красоты, а также у тех, кто не указывал свой род деятельности.

На начало года числилось 137 самозанятых. На тот момент они оказали 5057 услуг, а суммарный доход составлял около 10 млн руб. Таким образом, за полгода количество самозанятых увеличилось в 1,9 раза, количество предоставленных услуг — в 2,9 раза, а суммарный доход превысил показатель начала года в 4,7 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, цифровая трансформация и пандемия вытесняют жителей РФ из традиционных форм трудовых отношений на поле большей самостоятельности и личной ответственности за свое будущее, заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.