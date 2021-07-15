Анадырь, 16 июля, 2021, 02:25 — ИА Регнум. На Чукотке с начала года добыто 11,4 тонны золота, серебра — более 53 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

kaisender Золото

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Основной объём добычи драгметаллов приходится на АО «Чукотская горно-геологическая компания». За январь — июнь на месторождении «Купол» было получено 5,4 тонны золота и 46,9 тонны серебра. Добычу рудного золота вели ещё три предприятия: АО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК Майское».

В июне к добыче россыпного золота приступили десять артелей. На их счету 422 кг россыпного золота, что на 18 кг больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также с начала года в округе добыто почти 70 тонн бурого угля — это в два раза больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Увеличило показатели почти на 30% ООО «Берингпромуголь» на месторождении Фандюшкинское поле, добыв 383,7 тыс. тонн каменного угля.

Добыча природного газа в сравнении с прошлогодними показателями немного снизилась и составила 39,4 млн куб. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост запасов полезных ископаемых необходимо обеспечить в России, для этого нужно усилить поиск и разведку новых месторождений. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 8 июля на заседании правительства.