Вашингтон, 16 июля, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Масштабы последствий наводнения на западе Германии в полной мере можно будет оценить в течение нескольких дней, заявила 15 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Вашингтоне.

Hans Наводнение

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"Опасаюсь, что весь масштаб трагедии мы увидим только в следующие дни. Мои глубокие соболезнования — всем, кто потерял в этой катастрофе близких и друзей или кто еще боится за пропавших без вести», — сказала она.

Меркель добавила, что «спасательные службы предпринимают невероятные усилия» для минимизации последствий стихии, работая «в самых тяжелых и опасных условиях».

Ранее канцлер ФРГ сообщила, что точное число погибших от наводнения неизвестно до сих пор, но надо готовиться к тому, что их будет много. По предварительным данным, стихия в округе Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц) унесла жизни 58 жителейГермании, ещё примерно 1,3 тысячи человек считаются пропавшими без вести.