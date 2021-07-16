16 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили доклад Европарламента, согласно которому евродепутаты призвали Евросоюз не признавать выборы в Госдуму РФ в случае нарушений.

Светлана Рыбина, , 08:40 — REGNUM Решение комитета Европейского парламента по иностранным делам утвердить доклад по политическим отношениям ЕС с Россией, согласно которому евродепутаты призвали Евросоюз не признавать российский парламент, если выборы 2021 года «пройдут с нарушением демократических принципов и международного права», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 15 июля в социальной сети Facebook.

Выборы в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот ничто не учит наших. Больше этим дармоедам денег не давайте! Уйдите, наконец, из этой никчёмной организации раз и навсегда!» — призывает Владимир А.

Многие пользователи убеждены, что России не стоит отмалчиваться. Необходимо дать понять европейским структурам, что таким хамским образом с нашей страной разговаривать нельзя.

«Ответ должен быть ассиметричным! Не признавать результаты выборов в Европарламент, а также предлагать различать европейский народ и власти европейских стран!» — указывает Tatiana A.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Европарламенте уже решили за российский народ, что выборы на территории России будут нечестными.

«Что вы, это не вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это другое! Выборы ещё не начинались, а они уже всё решили. Но им можно, у них кровь голубая», — отмечает Павел Т.

Европейский парламент (сс) DAVID ILIFF

Часть людей считают, что Европарламенту не стоит совать свой нос в дела России, потому что это банально не их дело.

«А это как? Выборы ещё не прошли, а они уже не признают их результат! А вообще, какое им дело до нашей внутренней политики?» — задаётся вопросом Таня Ц.

Ряд пользователей указывают на то, что самой России должно быть наплевать на мнение европейской политической структуры. Граждане убеждены, что наша страна — самодостаточна и ей не нужны чужие оценки.

«А какая нам разница, что парламент какого-то объединения, на который нам всё равно, не хочет признавать выборы в нашей стране? Да пусть хоть с разбега об стенку головой бьются, зато в их ПАСЕ деньги перечислять не будем. Опять же экономия — нефиг их кормить!» — считает Елена А.

Избирательный участок Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отметил, что цель Европарламента заключается в том, чтобы поддержать Украину в её конфликте с Российской Федерацией.

«Так дело-то не в выборах, а в том, чтобы «оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам». Это цитата из доклада. Всё, как всегда, обыденно просто», — поделился своим мнением Александр А.

Напомним, 15 июля комитет Европейского парламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям ЕС с Россией, согласно которому евродепутаты призвали Евросоюз не признавать российский парламент, если выборы 2021 года «пройдут с нарушением демократических принципов и международного права».