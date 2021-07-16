16 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:04 — REGNUM Информация о том, что Роструд уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников: работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без медицинского отвода от вакцинации, включая работника на удалёнке, без сохранения заплаты, стала поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

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"Причём сейчас даже наличие антител не является поводом, чтобы не ставить прививку», — пишет Татьяна Ж.

Многие пользователи оказались оскорблены подобной новостью. Люди считают складывающуюся ситуацию унизительной для себя и заявляют, что предпочтут скорее уволиться, чем прогнуться под работодателей.

«Нафиг таких работодателей! Лучше уволиться, если вас принуждают ставить прививку, несмотря на то, что вы работаете из дома», — призывает Макс Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Роструд, судя по всему, совершенно забывает о том, на чьи налоги существует. Данная организация должна работать в интересах простых людей.

«Получается, для них нормально, что люди будут терять зарплату и подвергаться дискриминации из-за того, что не сделали какую-то там прививку? Это государство на кого работает? Разве не на интересы народа?» — задаётся вопросом Анна А.

Пункт вакцинации Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Часть людей считают, что Роструд занял правильную позицию. Граждане, которые не желают прививаться, должны быть ограничены в возможности работать и получать зарплату.

«Правильное решение, работодатель несёт ответственность за своего работника, если он будет носителем заболевания и распространителем, то спросят с руководителя: «Почему ваш работник не был вакцинирован, если нет медотвода?». В коллективе должно быть вакцинировано не менее 60%, а если на удалёнке много работников, то и работающим на удалёнке надо вакцинироваться, чтобы было более 60%, иначе штрафы на руководителей за неисполнение постановления», — считает Николай Т.

Ряд пользователей указали на то, что, с точки зрения работодателя, проблемы с вакцинацией у работника — это проблемы работника, а не компании. Поэтому руководителю проще расстаться с подчинённым, чем убеждать его сделать прививку.

«Я как работодатель без всякого решения Минтруда уволила бы всех, кто не подчиняется правилам внутреннего распорядка. С чего это работодатель должен оплачивать три дня больничных из своего кармана, а потом находить возможные замены работнику на время больничного? Я быстрее найду нового работника. Не для того я создаю бизнес, чтобы тупоголовое быдло мне свои протесты устраивало. Хочешь — работай, не хочешь — гуляй», — поделилась своим мнением Лилия М.

Вакцинация против коронавируса в России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы заявляет, что во всей этой ситуации пугает то, что данные ограничительные меры вводятся с молчаливого согласия населения.

«Нас со временем с лёгкостью уничтожат, если властям это понадобится. Народ не сопротивляется. За последние тридцать лет до того деморализовали людей и оплевали, что это не граждане, а покорная биомасса, из которой можно лепить всё что угодно», — отмечает Нина В.

Напомним, 15 июля издание «Известия» опубликовало материал со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», согласно которому Роструд уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников: работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, включая работника на удалёнке без медицинского отвода от вакцинации.