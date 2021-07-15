Риверсайд, США, 16 июля, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет разбился в округе Риверсайд в американском штате Калифорния, сообщает пресс-служба местного пожарного департамента.

Крушение самолета

По его данным, воздушное судно разбилось к востоку от 27-й посадочной полосы в аэропорту Риверсайда. В результате крушения пострадали пилот и пассажир самолета. Их доставили в ближайшую больницу. Других подробностей произошедшего пока не приводится. В настоящее время профильные ведомства изучают причины и обстоятельства авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля вертолет ВВС США совершил экстренную посадку в центре румынской столицы Бухареста. Пострадавших не было, однако вертолет сбил столбы линии электропередачи и задел автомобиль на дороге.