Вашингтон, 16 июля, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель 15 июля закончилась подписанием «Вашингтонской декларации». Об этом сообщил американский лидер в ходе совместной с Меркель пресс-конференции.

Квентин Массейс. Торговая сделка

По словам главы Белого дома, одобренный документ подтверждает общую «приверженность демократическим принципам», а также готовность их применять для ответа на наиболее серьезные вызовы.

Кроме того, Байден заявил что США и Германия будут «отстаивать ценности демократии и всеобщие права». Он также обвинил Китай в «подрыве свободного и открытого общества».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Джо Байден, выступая с речью в День поминовения, заявил, что «демократия» во всем мире, включая США, «находится в опасности» и с ней борется и «авторитаризм».