Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» не станет заменой украинскому трубопроводу, а дополнит его, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи президентом США Джо Байденом.

Ангела Меркель Markus Schreiber

«Для меня «Северный поток — 2» — дополнительные проект, а не проект вместо транзита газа через Украину, — сказала она. — Всё остальное вызвало бы большое напряжение. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем дать это понять».

Меркель добавила, что в ФРГ и США по-разному смотрят на «Северный поток — 2», но сходятся во мнении, что Украина должна играть определённую роль в транзите газа из России.

Байден, в свою очередь, выступил с категорической оценкой ситуации.

«Хотя я вновь выразил свою обеспокоенность по поводу «Северного потока — 2», канцлер Меркель и я абсолютно едины в своем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы своим соседям», — сказал он на пресс-конференции.

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