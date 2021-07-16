Ташкент, , 01:19 — REGNUM Американская делегация высокого уровня во главе с советником Белого дома по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл в настоящее время работает в Узбекистане, обсуждая вопросы региональной безопасности, связанные с выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Узбекистан

Встреча 15 июля прошла в формате C5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) на уровне министров иностранных дел.

Источники сообщили, что одной из тем переговоров стала отправка в Узбекистан заявителей, которые пожелают покинуть Афганистан в ближайшее время и остаться там в ожидании специальных иммиграционных виз.

Официальный представитель Узбекистана, в свою очередь, сообщил, что возможность приёма таких спецбеженцев «могут рассмотреть» в Ташкенте, но решение «будет зависеть от развития ситуации» в Афганистане. Он добавил, что власти Узбекистана пока не получали официального запроса из США на размещение граждан из Афганистана.

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