Брюссель, 16 июля, 2021, 01:06 — ИА Регнум. По меньше мере 11 человек погибли в результате наводнений в Бельгии, 15 июля сообщило издание LeSoir.

Фредерик Морган. Наводнение

Ранее стало известно о шести жертвах природной стихии. Больше всего погибших приходится на город Вервье в провинции Льеж — пятеро человек. Тела людей также были обнаружены в других городах провинции: Шофонтен, Эйпен, Пепенстер, Айвайль. Кроме того, один погибший найден в Филиппвиле (Намюр).

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. В их числе 15-летняя девочка, которую унесло течением реки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти округа Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии объявили, что из-за наводнений в регионе около 1,3 тысячи человек считаются пропавшими без вести.