Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Соединенные Штаты вместе с Германией будут защищать суверенитет Украины, заявил американский президент Джо Байден по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

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«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как реформ и трансатлантический чаяний», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности встречи Байдена и Меркель стать судьбоносной для Европы. Он назвал США и Германию «партнерами» и выразил надежду, что Берлин и Вашингтон будут противостоять «агрессору». Зеленский также заявлял, что по итогам встречи Киев может получить некое предложение, касающееся гарантий безопасности.

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